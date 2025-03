Film e doppiaggio. Incontro con Manzini

Cosa c’è dietro le voci delle produzioni straniere che guardiamo giorno dopo giorno? L’occasione per scoprire un mondo di cui tutti usufruiamo, ma che pochi conoscono dietro le quinte sarà oggi alle 18, con l’incontro organizzato online sull’account Instagram del circolo Arci Canaletto con Lilli Manzini. Una professionista di prim’ordine, doppiatrice di talento e direttrice del doppiaggio oltre che vincitrice del premio Crocitti 2021, che sarà a disposizione di tutti coloro che si collegheranno per raccontare i segreti di questo lavoro, del bello e delle difficoltà: l’ospite, che risponderà alle domande di questo pubblico virtuale, parlerà di dizione, adattamento, del doppiaggio come forma d’arte e di "doppiaggio pulito", una battaglia molto cara alla nostra ospite. Lilli Manzini, seguitissima sui social, si divide prestando la sua voce fra film per il grande schermo, la tv e d’animazione, miniserie telefilm, soap opera e cartoni animati, Ha, inoltre, alle spalle collaborazioni in veste di conduttrice e autrice radiofonica. L’intervista durerà circa un’ora.