Fiera di San Giuseppe: attivato un servizio di bus navetta gratuito

La Spezia, 12 marzo 2024 – Per la Fiera di San Giuseppe, che si terrà dal 17 al 19 marzo, il Comune, in collaborazione con Atc Esercizio, ha predisposto una serie di bus navetta per agevolare i cittadini nel raggiungere la fiera senza utilizzare l’automobile e di conseguenza non congestionare il traffico cittadino.

Si tratta di un servizio gratuito formato da 4 navette in grado di coprire tutte le zone della città:

La frequenza del passaggio delle navette è praticamente continua e gli orari sono i seguenti

Dalle 8.30 alle 9.30 - ogni 20 minuti, dalle 9,30 alle 11,30 ogni 10 minuti, dalle 11,30 alle 13,30 ogni 20 minuti, dalle 13,30 alle 15 ogni 10 minuti, dalle 15 alle 17 ogni 20 minuti, dalle 17 alle 19 ogni 10 minuti, dalle 19 alle 20 ogni 20 minuti.

Questi i percorsi: 1) navetta Palasport. Andata: fermata Palasport su Via Carducci - Via Carducci - Piazza Dante - Via Veneto - via XX Settembre - Piazza Europa; Ritorno: Piazza Europa - via XXIV Maggio - Via Carducci - via della Pianta - Via Carducci fermata Palasport.

2) navetta Le Terrazze. Andata: park Le Terrazze - Via Antoniana - Via Veneto - Via XX Settembre - Piazza Europa; Ritorno: Piazza Europa - via XXIV Maggio - Via Doria - Via Antoniana Park Le Terrazze

3) navetta Viale Fieschi. Andata: Viale Fieschi - Viale Garibaldi - Corso Cavour - Via Di Monale - Via Gramsci - Camec. Ritorno: Camec - Viale Amendola - Via dei Mille - Corso Cavour - Viale Garibaldi - Viale Fieschi - Rotatoria Fabiano - Viale Fieschi.

4) navetta Stazione F.S. Andata: Stazione F.S. - Piazza Saint Bon - Via Fiume – Viale Aldo Ferrari - Corso Cavour -Via Di Monale - Via Gramsci - Camec. Ritorno: Camec - Viale Amendola - Via dei Mille - Corso Cavour - Stazione F.S.