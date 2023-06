Fezzano mette a segno la doppietta Vincono gli equipaggi rosa e senior

Il Fezzano piazza una doppietta, portandosi a casa le vittorie nei Senior e nella gara femminile, mentre tra gli Junior è ancora un monologo del Cadimare. Così alla sesta prepalio stagionale, che si è tenuta ieri pomeriggio a Marola, nelle acque della darsena interna della Base navale della marina militare. Gli squali fezzanoti l’hanno fatta da padroni, portandosi a casa due vittorie nettissime: se per i senior è il primo acuto stagionale, a dimostrazione della buona vena dei verdi dopo il secondo posto ottenuto alla Morin domenica scorsa, per le ragazze è il terzo successo su tre regate, segnale di una superiorità dell’equipaggio fino a oggi incontrastabile. Nei senior, l’equipaggio composto da Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Francesco Landi, timonato da Alice Marcantoni, ha vinto col tempo di 11’06’’46, scavando un solco netto con gli avversari. Il Fossamastra, secondo, ha tagliato il traguardo in 11’13’’16, col Canaletto che si conferma ai piani alti ottenendo il terzo posto con 11’13’’92. Ai piedi del podio il Porto Venere, che ha preceduto nell’ordine La Spezia Centro, Venere Azzurra, Cadimare, Marola, Muggiano, Lerici, San Terenzo, Tellaro e Le Grazie. Una vittoria senza particolari patemi è arrivata anche per l’equipaggio femminile del Fezzano. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, hanno dimostrato ancora una volta che, al momento, non ci sono equipaggi capaci anche solo di avvicinarsi alle loro prestazioni. Vittoria netta – la terza sulle tre gare fin qui disputate – col tempo di 5’38’’80, con quasi dieci secondi di vantaggio sulle Grazie, ottime seconde in 5’48’’58, e poco meno di dodici sul Fossamastra, terzo, in 5’50’’06. Quarto posto per il Lerici, seguito da Muggiano, Porto Venere e San Terenzo, mentre il La Spezia Centro, che aveva concluso la gara al quarto posto, è stato poi squalificato per un peso non conforme.

Ad aprire la prepalio marolina erano stati invece gli equipaggi junior. Come per la gara donne, anche in questo caso è arrivata una conferma, con l’armo del Cadimare che ha vinto a mani basse, conquistando la terza vittoria consecutiva dopo i successi maturati nelle acque di Lerici e della Morin. Lorenzo Sommella, Filippo Salvietti, Marco Peghini e Federico Pecunia, con Elia Lucilli al timone, vincono la gara in scioltezza, con 5’24’’90, mettendosi alle spalle Le Grazie, al terzo secondo posto stagionale con 5’30’’56, e La Spezia Centro con 5’31’’95.

mat.mar.