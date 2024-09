Fezzanese al tappeto con il Seravezza. Parte in salita la stagione in serie D

Fezzanese

1

Seravezza

3

FEZZANESE: Pucci, Del Bello, Gabelli (90’ Stradini), Selimi, D’Alessandro, Nicolini (58’ Beccarelli), Galloro, Mulattieri (48’ Cantatore), Geraci (82’ Smecca), Bruccini, Campana (85’ Giampieri). A disp. Andreoli, Salvetti, Loffredo, Sacchelli. All. Rolla.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Paolieri, Greco (72’ Sforzi), Lepri (66’ Bocci), Benedetti (77’ Stabile), Bellini, Salerno, Menghi (88’ Beconcini), Bedini, Sanzone, Bartolini (63’ Caddeo). A disp. Borghini, Sessa, Piccolo, Bracco. All. Brando.

Arbitro: Paccagnella di Bologna (assistenti Nkenkeu Teulem di Parma e Dri di Reggio Emilia).

Marcatori: 37’ Menghi, 52’ Benedetti, 60’ Bruccini, 91’ Stabile.

Note: espulso al 48’ Galloro.

SARZANA - Inizia male il campionato per la Fezzanese che nel recupero della prima giornata del girone E di serie D perde 3-1 con il Seravezza. La gara disputatasi a porte chiuse al ‘Miro Luperi’ non si era svolta domenica scorsa in quanto la sindac di Sarzana aveva chiuso l’impianto sportivo a causa dell’allerta meteo arancione diramata sulla Liguria. I rRagazzi diretti dal tecnico Cristiano Rolla, già privi del nuovo ingaggio Alessandro Cesarini, Lunghi, Roncarà, Fiori e Scieuzo, hanno giocato anche per quasi tutto il secondo tempo in dieci a causa dell’espulsione di Galloro. La prima emozione della partita è però fezzanota quando al 19’ Geraci calcia incredibilmente a lato, a due passi dalla porta, su bel cross di Gabelli. Sembrava davvero poter essere una giornata importante ma le cose alla distanza non sono andate per il verso giusto. Al 21’ Lagomarsini è attento su colpo di testa di Campana su cross di Del Bello. Al 24’ Benedetti in acrobazia mette di poco a lato su cross di Greco. Al 30’ un preciso rasoterra di Salerno si stampa sul palo. Al 37’ arriva il vantaggio degli ospiti con Menghi di testa imbeccato dal calcio di punizione di Bellini. Al 48’ Fezzanese rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Galloro per doppia ammonizione. Al 51’ e al 52’ Benedetti prima impegna Pucci e poi lo batte con una precisione conclusione firmando il raddoppio ospite. Ma la Fezzanese nonostante il doppio svantaggio riesce comunque a avere un guizzo che sembrava poterla rimettere improvvisamente in partita. Al 60’ Bruccini accorcia le distanze con uno splendido tiro sfruttando un bel cross di Campana. Al 68’ ci riprova ancora Bruccini ma stavolta la palla esce. Al 70’ Pucci respinge la forte conclusione di Bocci. Al 73’ il neoentrato Cantatore serve abilmente Bruccini il cui tiro al volo attraversa tutta l’area ed esce senza che nessun compagno riesca ad intervenire. All’81’ e all’85’ Sforzi e Bocci calciano in diagonale di poco a lato. All’88’ Pucci è bravo a deviare un insidioso tiro sempre di Bocci. Al 91’ il tris di Stabile da sottomisura ma l’azione è viziata da un vistoso fallo di mano di Benedetti non rilevato dalla terna arbitrale.

Paolo Gaeta