Festival della Mente, l'ultima giornata a Sarzana

L’ultima giornata del Festival della Mente si apre con la passeggiata guidata dallo scrittore e critico Alberto Rollo che dalle 9.30 condurrà i viandanti dal borgo di Giucano su per i sentieri che tagliano torrenti e fossi e accedono alla morbida cresta delle Prade. Alle 9.45 al cinema Moderno seconda conferenza della sezione ApprofonditaMente, con la giornalista e scrittrice Marianna Aprile, Enrico Casale, attore e regista, Maurizio Careddu e Cristiana Farina, sceneggiatori della serie televisiva Mare Fuori e Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Alle 10 in piazza Matteotti dialogo tra la filosofa Gabriella Caramore e l’immunologa Antonella Viola, interrogate dall’autrice radiofonica Rosa Polacco. Sempre alle 10, agli Impavidi, lo storico Alessandro Barbero. “Wunderkit, cinque oggetti per la creatività”: Giulia Capodieci intervista l’architetto e illustratore Carlo Stanga alle ore 12 al Cinema Moderno. Alle 12.15 in piazza Matteotti incontro con lo psicologo tedesco Gerd Gigerenzer e l’antropologa Veronica Barassi. Alle 14.30, al Teatro degli Impavidi, lo scrittore Alessandro Zaccuri; alle 14.45 in piazza Matteotti, la neuroscienziata Nazareth Castellanos. Seconda conferenza di Massimo Recalcati alle 17 in piazza Matteotti. Alle 17.15 agli Impavidi Elena Stancanelli e Bernardo Zannoni. Alle 19 in piazza Matteotti si terrà l’ultimo appuntamento della trilogia di Matteo Nucci. Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de Il Post, alle 21.15 in piazza Matteotti. Il festival si chiude alle 21.30 al Teatro degli Impavidi con il reading spettacolo della poetessa e saggista Antonella Anedda.