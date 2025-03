Festa di Carnevale a Vezzano e Arcola

Festa di Carnevale oggi ad Arcola e Vezzano. Ad Arcola tutti in tema Star Wars, a partire dalle 14 al parco Mimma Rolla. Ci saranno stand gastronomici a cura delle associazioni e animazione a tema guerre stellari gestita dall’associazione I vagabondi animation. Tutta l’area parco verrà allestita con postazioni di gioco: battaglia contro il vulcano galattico, anelli spaziali e spada laser, giochi, prove galattiche ed angolo photoboot, nella quale sarà possibile scattare una foto con il personaggio in carne e ossa della famosissima saga. Il tema Star Wars resta comunque solo indicativo, ciascuno sarà libero di utilizzare il costume che preferisce. Saranno ben accetti tutti i cosplayer. Per tutto il pomeriggio gli animatori si cimenteranno in balli di gruppo e baby dance, coinvolgendo grandi e piccini. A Vezzano appuntamento sul Campo alle tre con la pentolaccia, la corsa nei sacchi, la trucca bimbi Sara e le splendide creazioni di palloncini di Marianna. Per tutti chiacchiere e cioccolata.