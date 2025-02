Festa dell’uva, ’gaffe’ nel programma

Data della sagra dell’uva a Vezzano già fissata ma con un refuso nel programma dell’evento: la gara dei vendemmiatori diventa dei...bestemmiatori. Un errore che non è sfuggito a Jacopo Ruggia (nella foto), capogruppo di opposizione in consiglio comunale, che nel visitare la nuova forma del sito ufficiale del Comune di Vezzano ha notato alcune ‘sviste’. "Mi fa piacere – dice – che dopo mesi, ben 8 dalle elezioni, il sito ufficiale del nostro Comune sia stato aggiornato: solo fino a pochi giorni fa giunta, sindaco e consiglio erano ancora quelli del mandato precedente. Inoltre ho notato che sono stati decisi i giorni per la nuova edizione della Sagra dell’uva, in programma dal 19 al 21 settembre". Decisione molto in anticipo rispetto all’evento, ma secondo Ruggia non condivisa con tutti i protagonisti: "Mi risulta che le date non siano ancora confermate o perlomeno non condivise con i partecipanti alla manifestazione: devo dedurre che siano state decise solo dal Comune".

E poi la gaffe nel programma: "Leggendo il calendario degli eventi interni alla manifestazione resto sbigottito leggendo ’la domenica della festa dell’uva nel programma c’è la gara ’dei bestemmiatori!’ Si tratta sicuramente di un refuso, la gara è senza dubbio quella dei vendemmiatori, ma mi chiedo se il sito venga controllato e i contenuti rivisti. Certe sviste possono accadere: ma possibile che l’abbia vista solo io e chi me l’ha segnalata e non chi ha pubblicato il testo?". La pagina del sito del Comune di Vezzano con il refuso nel programma è stata poi rimossa.