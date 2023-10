Festa del Castagno a Calice al Cornoviglio: Castagnata, Artigianato e Castello Aperto

Nella splendida cornice del borgo di Calice al Cornoviglio, ritorna l’antica Festa del Castagno, giunta alla 59a edizione. La prima è datata 1964, una novità nel campo delle manifestazioni, visto che nessun’altra festa basata sul frutto del castagno era mai stata organizzata, almeno per quanto riguarda la provincia della Spezia e la vicina Massa Carrara. Come sempre si potranno gustare piatti tipici a base di castagna e caldarroste, in un contesto di musica e intrattenimento. Il Castello Doria Malaspina sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18. Si inizia domani con i trucchi del Mago Jo alle 15,30 e il mercatino dei prodotti e dell’artigianato. Il pomeriggio di domenica 15 ottobre sarà allietato dai figuranti dell’associazione Le Gratie d’Amore e dalla giocoleria degli Iannà Tampé. Entrambe le domeniche la cucina aprirà alle 12 per proporre ravioli, polenta ai funghi, carne in croce, castagnacci, caldarroste, frittelle di castagne, castagnaccina, sgabei e tanto altro. La Festa del Castagno è realizzata dagli instancabili volontari dell’associazione ‘Il Castagneto’ con il patrocinio del Comune di Calice al Cornoviglio e il supporto della pro loco ‘Due Castelli’ e del circolo Acli ‘Il Castello’.