Festa all’Oratorio di Mazzetta e giochi e musica a Marinasco

Se le condizioni meteo lo permetteranno, a discrezione degli organizzatori, diversi eventi dedicati al Carnevale sono in programma oggi. Dalle 15.30 alle 18.30, all’oratorio di Mazzetta della chiesa di San Pietro (con ingresso da via Ugo Foscolo), l’associazione Life On The Sea, grazie al patrocino e al contributo del Comune della Spezia, organizza ‘Tutti alla festa di Carnevale 2025’, un appuntamento dedicato ai nostri piccoli, che potranno sfilare in maschera e divertirsi con le molteplici attività ricreative organizzate per rendere speciale questo evento a loro dedicato. Durante la manifestazione sarà premiata la maschera più spiritosa, la maschera più originale e la maschera tradizionale. A tutti i bimbi saranno distribuiti gadget ricordo, mentre è prevista una ricca merenda, oltre a musica, truccabimbi, giochi di sala e la immancabile pentolaccia. Dalle 14 si festeggia oggi anche il Carnevale di Marinasco che prevede giochi e musica per i bambini e la simpatica pentolaccia. Tante buone cose da mangiare, come le zeppole di carnevale, le chiacchiere e i bomboloni intanto, poi le torte miste e le focacce farcite, fra bibite, vino, birra e molto altro. Nel pomeriggio di oggi, pure nel borgo di San Terenzo si festeggia il carnevale. A partire dalle 14.30 sul lungomare, si parte con la parata ‘A zonzo nel mondo di là’, una sfilata di creature luminose, delle più svariate tipologie, altezze e movenze, ispirate alla leggenda norvegese dell’Omino delle Lanterne. Oltre alla parata, creata da Pazo Teatro, anche il consueto intrattenimento organizzato dalla pro loco di San Terenzo, con musica di Caccia dj, animatori e mascotte con palloncini, truccabimbi e intrattenimento. Inoltre il tradizionale concorso Mascherina più bella 2025, a cui sarà possibile iscriversi nel pomeriggio stesso davanti alla banca al centro del borgo, mentre la premiazione avverrà alla fine della giornata sul palco della musica. In caso di mal tempo la festa sarà rinviata a domenica 9 marzo.

m. magi