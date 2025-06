Ferretti esordisce nei ’comics’. Stasera in piazzetta a Manarola per raccontare il progetto ’Tanno’

Dal 1953, anno della sua nascita, non si ferma mai. Ha percorso e dettato le epoche del punk italiano, continuato la sua carriera musicale, girato il mondo, da Berlino alla Mongolia, preso la penna in mano, pregato, si è rifugiato nella sua Cerreto Alpi sulle orme degli avi, è entrato in simbiosi con i suoi cavalli, su tutti Tancredi. Giovanni Lindo Ferretti, che di recente si è riunito con i suoi Cccp, protagonisti insieme di un trionfale tour della reunion accompagnato da una gettonatissima mostra a Reggio Emilia, sarà il protagonista della nuova serata del festival ’Un mare di discorsi’.

Questa sera alle 21, nella piazzola sul mare a Manarola, l’artista – noto anche per la militanza nei Csi e nei Pgr – presenterà, intervistato dal direttore artistico della rassegna Dario Vergassola, il suo ultimo progetto editoriale, insieme all’illustratore Michele Petrucci. Si tratta di ’Tanno’ (saldaPress), l’esordio di Ferretti nel mondo dei comics dopo una lunga serie di pubblicazioni: un’autobiografia emozionante e avvincente come la sua vita e il suo cammino artistico, in cui arte, musica, pensiero e poesia, già ben noti, si mescolano con una dimensione più intima e spirituale, fatta di amore per la propria terra, tradizione e capisaldi. ’Tanno’ è il soprannome di Tancredi, che diventa il mezzo con cui entrare alla scoperta del mondo di questo artista carismatico e dalle mille sfaccettature che viene tratteggiato in 112 pagine, illustrate dal pluripremiato fumettista. Dalle 17.30 prenderanno il via gli eventi collaterali: nel piazzale della chiesa, Radio Rogna insegnerà ai più piccoli il bello di questo mezzo, con il laboratorio ’La radio dei bambini’; alla stessa ora si terrà il laboratorio didattico-agricolo ’AspOrto’, a cura della fattoria del Carpanedo, gestita dalla cooperativa sociale Coopselios. Alle 21, nella piazzola sul mare, Chiara Tenca e Massimiliano Bertagna presenteranno il libro ’Las Pezia Food&Roll – Ricette e storie rock di Fishbone Chef’ (Arcana), tributo alla cucina ligure arricchito da aneddoti e tanta musica. In concomitanza con lo sciopero dei treni, è stato predisposto un servizio navetta gratuito per chi arriverà in auto dal parcheggio Zorza a Riomaggiore al Piè de Campu a Manarola (andata dalle 19.30 alle 20.30 ogni 15’, ritorno dalle 23 alle 23.45 con la stessa frequenza).