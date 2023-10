'Fellini 70' a 'Non ci resta che leggere' a Santo Stefano Magra: incontro con Nicola Bassano

Il maestro del cinema italiano Federico Fellini sarà l’interessante tema presentato venerdì nell’ambito della rassegna ’Non ci resta che leggere’ promossa dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con lo staff ella biblioteca civica Arzelà. Il percorso itinerante degli appuntamenti culturali fa tappa venerdì alle 17.30 nella sala conferenze del centro sociale Ruffini a fianco alla tensostruttura PalaConti all’ingresso del borgo di Santo Stefano Magra e nell’occasione verrà presentato il libro ’Fellini 70’ scritto da Nicola Bassano. La presentazione sarà curata da Roberto Vendasi, fotografo ed esperto di cinema. Nicola Bassano è uno storico del cinema, laureato in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Parma, e per quasi un decennio ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Archivio Federico Fellini della Cineteca del Comune di Rimini, lavorando all’apertura del Fellini Museum. Si occupa di ricerca d’archivio, collaborando con musei, fondazioni e istituzioni e promuovendo il cinema italiano e i suoi grandi autori, con un occhio di riguardo per il maestro Federico Fellini. È autore di libri, saggi e articoli sul cinema e l’arte contemporanea. L’incontro è in programma alle 17.30 con ingresso libero.