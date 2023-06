Federica Pellegrini e il suo “Oro” conquistano le Cinque Terre

Cinque Terre (La Spezia), 19 giugno 2023 – Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta in relax alle Cinque Terre. Sui profili social della campionessa sono pubblicati alcuni scatti tra mare cristallino, sole e sorrisi. Per questi nn poteva mancare la complicità di Dario Vergassola. Proprio lui ha presentato a Riomaggiore nella serata del 17 giugno il libro “Oro” di Federica Pellegrini pubblicato da La nave di Teseo. "Grazie Fede, sei un grande esempio”, “Grazie per la simpatia e a bellissima serata”, Che bello leggere il tuo libro”, questi alcuni dei commenti a margine delle foto postate dopo l’iniziativa molto partecipata. E dopo un bel tuffo nelle splendide acque delle Cinque Terre Federica Pellegrini e il marito partiranno alla volta di Verona per l’appuntamento con i lettori fissato per il 20 giugno e, ultima tappa firmacopie, il 24 giugno ad Albinea.