Falsifica il contrassegno disabili del padre che sta a Milano, denunciata

La Spezia, 5 marzo 2025 – Falsifica il contrassegno disabili del padre e parcheggia beffando i divieti: denunciata dalla polizia locale spezzina.

Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo dei parcheggi riservati ai residenti nella Salita dei Vicci, nel quartiere della Scorza, una pattuglia della municipale ha scoperto e denunciato una conducente per uso improprio e falsificazione di un contrassegno per persone con disabilità.

Gli agenti hanno notato una vecchia autovettura con esposto un contrassegno invalidi, valido fino al 2027 e rilasciato dal Comune di Milano. Insospettiti, hanno approfondito il controllo e identificato la conducente, scoprendo che l’intestatario del pass, il padre della donna, si trovava a Milano. Alla richiesta di consegnare il contrassegno per il sequestro, gli agenti hanno esaminato attentamente il documento, rilevando piccole imperfezioni nel taglio del cartoncino plastificato e l'assenza di riflessi iridescenti nell’ologramma anti-falsificazione, accertando così che si trattava di un falso.

La donna ha ammesso di aver fabbricato personalmente il contrassegno contraffatto, giustificandosi con la paura di smarrire l’originale, che risultava essere in uso al padre a Milano.

Tale comportamento è vietato dalla legge proprio per evitare l’uso contemporaneo dello stesso pass su più veicoli. Condotta al Comando per gli atti di polizia giudiziaria, la conducente è stata denunciata per falsità materiale e uso di atto falso. Il contrassegno contraffatto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione della Procura della Repubblica.