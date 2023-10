Falegnami navali e manovali edili

Le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 COMMESSO All’interno dell’Outlet Village Brugnato 5 Terre per affermato brand di abbigliamento femminile. Richiesta consolidata esperienza, di utilizzo del registratore di cassa e del Pos, utilizzo software gestionale. Richiesta patente B e mezzo proprio. Disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. Si offre tempo determinato fino ad aprile con possibilità di trasformazione. Part time misto di 24 ore base. Offerta 48963.

4 FALEGNAMI NAVALI Per allestimenti su yacht. Si offre lavoro a tempo determinato (full time). Età 21-55 anni, contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione, orario 8-17. Si valuta anche persona priva di esperienza fino a 29 anni per apprendistato professionalizzante. Zona di lavoro Ameglia. Offerta 48946

1 MANOVALE EDILE Per azienda di Santo Stefano di Magra. Contratto di lavoro a tempo determinato per 6 mesi con orario full time, età 20-50 anni, con esperienza. Orario di lavoro 8-17. Lavoro nella provincia di La Spezia. Offerta 48942

1 PORTIERE NOTTURNO Hotel cerca 1 portiere di notte. La risorsa dovrà occuparsi dell’accoglienza degli ospiti della struttura e delle procedure di check in e check out nell’orario notturno. Si richiedono tre anni d’esperienza, conoscenza lingua inglese, buone conoscenze informatiche, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Lavoro a chiamata con eventuale futura possibilità di altro contratto di lavoro più stabile. Orario: 23-7. Zona Portovenere. Offerta 48934