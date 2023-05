Ex parlamentari della Liguria Grillo nuovo presidente Nel direttivo anche Banti

Nei giorni scorsi si è svolta a Genova l’assemblea dell’Associazione ex parlamentari liguri che comprende 64 ex onorevoli e senatori (parte del più ampio gruppo dei circa 1.400 parlamentari a livello nazionale). L’assemblea, presieduta dal tesoriere nazionale dell’associazione, Vincenzo Alaimo, ha visto l’introduzione dell’ex senatore Luigi Grillo e del presidente degli ex consiglieri regionali della Liguria Cino Negri. Alla presenza di circa 30 ex parlamentari liguri sono intervenuti una ventina di colleghi. Al termine del dibattito Grillo è stato eletto all’unanimità presidente dell’associazione regionale. Il nuovo direttivo sarà composto da Sonia Viale e Maria Grazia Daniele, Egidio Banti e Mauro Sanguinetti.