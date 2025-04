Eventi, itinerari, park e ristoranti. Tutto a portata di smartphone. Arriva la app ’Città della Spezia’

La nostra città a portata di smartphone grazie all’app ‘Città della Spezia’, progettata per offrire a cittadini e turisti un unico accesso, semplice e immediato, a informazioni, servizi e iniziative locali. "Questa applicazione – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini, affiancato dallo sviluppatore dell’app Giancarlo Campisi – nasce come un servizio pensato per cittadini e turisti, offrendo in primo luogo informazioni facilmente accessibili per semplificare la vita quotidiana. Allo stesso tempo, rappresenta un valido supporto per i visitatori che desiderano orientarsi meglio sulle cose da fare".

Con l’app, infatti, sarà possibile consultare in tempo reale eventi, iniziative, itinerari, punti di interesse, parcheggi, ristoranti e attività commerciali e molto altro. Un’interfaccia intuitiva dove nella homepage sono presenti quattro pulsanti che consentiranno in particolar modo ai turisti di potersi orientare e avere un quadro complessivo di quello che la città può offrire ’day by day’ in termini di intrattenimento, cultura, itinerari, luoghi di interesse e molto altro avendo così a disposizione tutte le informazioni per programmare, anche in anticipo, un soggiorno nella nostra città.

L’applicazione è già scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store (Città della Spezia e Città della Spezia Apple) ed è possibile consultarla in 6 lingue (italiano, inglese, francese tedesco, spagnolo e cinese) e ricevere notifiche personalizzate su eventi, emergenze e scadenze. Tra le funzionalità dell’applicazione vi sono: Attrazioni e Itinerari, Gastronomia locale, Eventi e Manifestazioni, Servizi per la Vita quotidiana, Chatbot intelligente.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione – aggiunge Peracchini –. Secondo il Bbbell Score, La Spezia è al secondo posto in Liguria e al quarto complessivo tra le due regioni analizzate, Piemonte e Liguria, oltre a risultare tra le città ‘altamente digitali’ dal ranking nazionale IcityRank". Grazie a questo strumento sarà possibile raccogliere in un’unica piattaforma mobile tutte le informazioni essenziali: dai luoghi in cui sostare ai mezzi per spostarsi, dagli eventi in programma alle attrazioni da visitare. Inoltre, una sezione dedicata alle attività commerciali locali permetterà di scoprire dove assaggiare i prodotti gastronomici tipici del territorio.