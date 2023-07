’Estate Levantese’ entra nel vivo Il concerto in piazza Cavour

Entra nel vivo a Levanto il calendario degli appuntamenti della rassegna ‘Estate Levantese’ con tanti eventi nel fine settimana. Oggi, in piazza Staglieno dalle 9 alle 24, mercatino equo e solidale a cura dell’associazione ‘Zucchero amaro’. Alle 18 all’oratorio San Giacomo Apostolo, benedizione e partenza del pellegrinaggio all’eremo di Sant’Antonio, con preghiera, cena al sacco e rientro alle 23. Sabato sera, spazio anche alle feste in spiaggia: nella spiaggia dietro il molo della Pietra, dalle 23.30 ecco il beach party con i deejay di ‘Dna Staff’. Domani all’oratorio di San Giacomo Apostolo, alle 21 il Triduo e alle 21.45 ‘Il pellegrinaggio della Sindone’, conferenza di Bruno Barberis, docente di Fisica e Matematica all’Università di Torino e vicepresidente della Confraternita del Sudario. In piazza Cavour, dalle 21.30, il concerto dell’orchestra di fiati ‘Città di Levanto’ diretta dal maestro Andrea Bracco, per la 53ª Festa del mare.