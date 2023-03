Escursioni e trekking sui sentieri del Parco

Un ricco calendario di trekking per scoprire il Parco nazionale delle Cinque Terre attraverso la sua ricca rete sentieristica, accompagnati da guide esperte. È il ‘Cinque terre walking park’, che offre ai visitatori l’opportunità di scoprire il Parco, la ricchezza di habitat e di testimonianze legate alla secolare cultura vitivinicola, attraverso la ricca rete sentieristica. Ogni sabato e domenica, condotti da guide, si potrà scegliere tra itinerari tematici con diversi livelli di difficoltà, a contatto con un territorio da vivere come esperienza e non come passaggio. La partenza sarà dai Centri accoglienza del Parco nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle 5 Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti. Tornano anche gli appuntamenti con il plogging (attività che abbina raccolta di rifiuti a sport sui sentieri) in collaborazione con Acam Ambiente Iren. Prime uscite domani, con l’escursione Manarola-Volastra- Corniglia, e domenica a Vernazza, con l’itinerario ai Santuari di Reggio, Soviore fino a Monterosso