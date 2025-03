Eschine e Demostene. Conferenza al Costa

Prosegue il ciclo di conferenze ‘Omnia Romae venalia (Sallustio, Bellum Iugurthinum, 8). Riflettere sulla corruzione nel mondo antico’, organizzato dalla delegazione spezzina ‘G. Rosati’ dell’Associazione italiana di cultura classica: il terzo appuntamento è previsto per oggi, alle 15, nella biblioteca del liceo Costa. Francesca Gazzano e Marco Enrico interverranno sul tema ‘Eschine e Demostene alla sbarra: l’oro macedone e la politica ateniese fra corruzione, tradimenti e scandali’. La professoressa di storia greca all’Università di Genova Francesca Gazzano, è rinomata specialista di storia politica greca, storiografia, oratoria, rapporti interstatali e diplomazia in Grecia. Assegnista di ricerca all’Università di Milano, cultore della materia in storia greca negli atenei di Genova e Venezia - Ca’ Foscari, invece, Marco Enrico lavora con eccellenti risultati su Appiano, Plutarco, sulla storiografia greco-latina sull’impero partico, sulla poesia bizantina e sulla paleografia greca.