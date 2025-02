Erbe benefiche e uso alimentare. Corso del Cai alle Colline del Sole

Scoprire le erbe, l’uso alimentare e gli effetti benefici. Organizzato dal consiglio di frazione di Palvotrisia e di Colombiera in collaborazione col Cai Sarzana (gruppo micologico e naturalistico) si svolgerà oggi alle 14 ’Conosciamo e raccogliamo gli erbi’. L’incontro (gratuito) partirà dall’ex scuola Marciano, da lì il percorso si snoderà lungo le Colline del Sole. I rappresenti del Cai daranno ai partecipanti le prime nozioni sulle erbe edibili, quindi ci sarà la raccolta vera e propria eseguita da in autonomia, con il supporto di un’esperta che risponderà a tutte le domande. Verranno raccolte solo erbe edibili come le cicorie di varie specie, porri selvatici, ginestrelli, cicerbite. "Ho voluto organizzare questa iniziativa – spiega la volontaria Donatella – per far sì che questa antica tradizione non vada persa: è un’ottima occasione per imparare a preparare un’insalata di erbe tutte naturali e a costo zero".