Enti e associazioni coinvolti nell’iniziativa

"Il problema delle microplastiche è noto a tutti serve, serve un’azione costante per recuperare i danni provocati negli ultimi decenni – ha spiegato Antonio Corda presidente della Pro Loco delle Grazie – chi vive il mare ha sempre avuto la certezza che si trattasse di un problema: oggi ne siamo consapevoli. Da anni Operazione Marepulito si dedica con attenzione al recupero di plastiche dal fondale. L’impegno espresso dai tecnici della Marina, istituzioni, volontari e scuole, ha permesso di eliminare un quantitativo rilevante di materiale inquinante dal mare. Questo 30° anno è solo un obiettivo raggiunto nel percorso che dobbiamo ancora seguire. Un ringraziamento particolare al presidente emerito Giovanni Pegazzano che è sempre il primo animatore dell’iniziativa.

Questi enti e associazioni presenti: Guardia Costiera, Nato Sto Cmre, Scuola G. Garibaldi Le Grazie, PortoVenere Sviluppo, Porto di Porto Venere, Polizia di Stato Centro Nautico e Sommozzatori, Drafinsub, Pubblica Assistenza Croce Bianca Le Grazie, Forza e Coraggio Le Grazie, Borgata marinara Le Grazie, Gruppo operai comunali, Protezione Civile Porto Venere, Pescicoltura Portovenere, Sepor, Cava Portoro Modesti, Velagiovane, La Nave di Carta, Gama Sub, Marine Engineering, Gruppo Sub Ospedale, Spezia Sub, Diving Calafuria, Iandra Sub, Associazione Golfo dei Poeti, Mitilicoltori Spezzini, Sa Bastia APS, Legambiente, Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici-Enea, Percorsi nel blu ISA2-Blu School e i tanti volontari. Senza dimenticare lo staff tecnico della stessa Pro Loco graziotta che ha garantito il supporto tecnico e logistico all’operazione.