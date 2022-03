Enoturismo nelle 5 Terre Via al protocollo d’intesa

Il turismo del vino è una realtà. L’enoturismo nelle Cinque Terre si prefigge di proporre circuiti diversificati, attraverso i quali le aziende si mettono in gioco, mirando a una produzione di elevata qualità nel rispetto del territorio, permettendo il recupero delle risorse ambientali e culturali. "Le Strade dei Vini - dichiara il sindacio di Monterosso Emanuele Moggia - sono tra gli strumenti più efficaci di promozione, un mezzo necessario per lo sviluppo dell’enoturismo". È stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Monterosso al Mare e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale al fine di promuovere e sostenere il progetto Strada dei Vini delle Cinque Terre: progetto sostenuto da tutti Comuni delle Cinque Terre e che vede Monterosso capofila gestionale. Nel 2021 è stato costituito il Comitato Promotore della Strada dei vini, costituito da tutte le Associazioni dei Viticoltori delle Cinque Terre, la Cooperativa Agricoltura Cinque Terre, il Consorzio dello Sciacchetrà, l’Associazione Viticoltori di Riomaggiore, l’Associazione Agricoltori di Monterosso. "E proprio su questo punto l’amministrazione comunale – aggiune Moggia – sta cercando di lavorare sempre di più. Siamo orientati a puntare su progetti, eventi e manifestazioni che puntino a mettere in luce gli aspetti identitari del nostro territorio". E conclude: "Quello che si sta creando pian piano è un turismo più consapevole, che visita Monterosso e le Cinque Terre con uno sguardo più curioso e attento verso le tradizioni, la cultura, l’arte, il cibo ed anche il vino. Pensiamo che il vino sia proprio il perfetto connubio tra uomo e natura, attraverso il quale si possano veicolare messaggi importanti quali il rispetto per l’ambiente, ma anche la tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Ci piace pensare che chi visiterà Monterosso lo farà per entrare in sinergia con l’anima del luogo". Euro Sassarini ...