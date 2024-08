Emissioni delle antenne: "Servono nuovi criteri"

Il Consiglio comunale di Bolano lunedì sera ha approvato all’unanimità una mozione, proposta dal capogruppo Gianmarco Franchi di ’Uniti x la gente’, per ripristinare i criteri di valutazione dei livelli di emissioni per le radiazioni elettromagnetiche. Dopo il passaggio normativo, ad aprile scorso, del nuovo limite da 6 a 15 V/m calcolato su 24h e non più su 6 minuti, è nato un forte dibattito pubblico sulle antenne e sulle radiazioni da queste emanate. I Comuni sono, di fatto, esautorati dal controllo delle installazioni di nuovi impianti e dal prendere provvedimenti per bilanciare gli effetti dell’esposizione alla cittadinanza. "Abbiamo richiesto, con la minoranza di centrodestra e la Democrazia cristiana, agli enti superiori – Governo, Regione ed enti sanitari – di attivarsi per cancellare la norma che determina la misurazione dei campi elettromagnetici come valore medio sulle 24 ore". Parola dello stesso Franchi, che precisa: "Questa norma non consente un efficace rilevamento dei superamenti dei limiti di esposizione e non è allineata agli standard europei che sono invece di 6 minuti. Vogliamo sensibilizzare il Governo, gli enti di competenza e i comuni limitrofi sulle preoccupazioni – vista l’incertezza sugli effetti sulla salute – dei cittadini e contestualmente chiedere un coinvolgimento degli enti locali su questo tema, come più volte sottolineato da altri amministratori e anche da dall’Anci".