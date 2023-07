Elisoccorso a Vettora Test di volo positivo

Effettuato con successo il primo sorvolo notturno con atterraggio sulla piazzola dell’elisoccorso a Vettora. La prova tecnica di collaudo è stata essenziale per verificare luci, semafori e le operazioni necessarie durante l’utilizzo. La pista di Monterosso rappresenta la seconda superficie di elisoccorso della riviera, intitolata allo storico volontario Renzo “Renzino” De Simoni ed è dunque operativa.

"La pista – sottolinea il sindaco Emanuele Moggia – è un progetto irrinunciabile per tutte le Cinque Terre, considerando l’aumento degli interventi di soccorso, soprattutto sui sentieri. L’impiego dell’elicottero su questo territorio impegnativo si è già dimostrato fondamentale per salvare molte vite. Grazie all’utilizzo dell’elicottero, un bimbo può raggiungere il Gaslini in soli 17 minuti e un adulto può essere trasportato al San Martino nello stesso tempo. Con le ambulanze, ci vogliono ben 40 minuti per raggiungere il Sant’Andrea della Spezia".

La pista potrà essere utilizzata per le emergenze di protezione civile e per le attività di contrasto agli incendi boschivi. Il Dipartimento regionale di emergenza 118 ha informato dell’esito positivo del test ed è stato concesso il nulla osta per l’inserimento della pista nella rete dei siti attivi. Durante il test, sono stati identificati alcuni interventi di miglioramento che saranno eseguiti al più presto. Un grazie "a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Vogliamo ricordare con affetto il nostro caro Renzino De Simoni, a cui verrà intitolata la pista, in riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione come storico volontario della Croce Bianca".