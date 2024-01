Elezioni, Piacente si candida a Follo. Corsa a tre per la fascia da sindaco: "Pronta a rilanciare il nostro paese"

Le voci che circolavano da giorni hanno trovato conferma venerdì, nel circolo della cittadella dello sport di Pian di Follo. Felicia Piacente, ex vicesindaco per dieci anni durante i due mandati di Giorgio Cozzani, si candida a sindaco del Comune di Follo. L’annuncio durante una riunione che ha visto una platea di sole donne: davanti a 61 concittadine, la Piacente ha sciolto le riserve annunciando la propria partecipazione alle prossime elezioni. Per lei si tratta della seconda candidatura a sindaco, dopo il pasticcio che cinque anni fa portò all’esclusione della lista dalla corsa elettorale. Come si ricorderà, la lista ’Vince Follo’ fu esclusa dalla Sottocommissione elettorale della Prefettura a causa del numero eccessivo di sottoscrizioni raccolte per la presentazione della candidatura. "La responsabilità è stata mia, avrei dovuto vigilare – dice oggi Felicia Piacente –, ma il desiderio di fare bene per la mia comunità è rimasto. In questi cinque anni da cittadina, ho comunque continuato a osservare da vicino il territorio: ora mi ricandido con l’obiettivo di lavorare per riportare Follo a quello che era qualche anno fa. Lo faccio con passione: sono stata adottata da questa comunità e vorrei ridare qualcosa". La Piacente non esita a dirsi "non concorde per come è stato gestito il territorio in questi anni" dall’amministrazione attuale di Rita Mazzi, e sottolinea che buona parte della lista che la sosterrà alle prossime elezioni comunali è in "buona parte fatta. La squadra è praticamente pronta". Chi sarà al suo fianco? Secondo indiscrezioni, Giorgio Cozzani, ex sindaco per dieci anni, potrebbe far parte della lista dei candidati consiglieri, così come Enzo Godani, che nell’amministrazione Cozzani è stato per anni assessore e consigliere delegato.

Molte saranno tuttavia le facce nuove, pronte a correre per sostenere la Piacente. A poco più di quattro mesi dalle elezioni, sono già tre i candidati alla fascia di sindaco: Rita Mazzi già da settimane aveva annunciato la volontà di puntare al secondo mandato, mentre è di tempi più recenti l’ufficializzazione di Sandro Be rtoni, attuale consigliere comunale di ’Cittadini in Comune’, che potrebbe essere sostenuto da una buona parte dei partiti e dei movimenti di centrosinistra.

Matteo Marcello