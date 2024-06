Al voto dopo il terremoto politico. Il modello Toti alla prova del nove

La Spezia, 8 giugno 2024 – Una partita doppia in grado di dire molto sui futuri equilibri politici della Liguria. Decine di migliaia di spezzini sono attesi oggi e domani alle urne per scegliere i propri rappresentanti in Europa e in consiglio comunale. Un appuntamento carico di significati, perchè arriva a poco più di un mese dall’arresto del presidente regionale Giovanni Toti, ai domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta su corruzione e voto di scambio: c’è attesa per vedere gli effetti del terremoto giudiziario sulle scelte degli elettori.

Se le Europee in chiave ligure potranno dare un assaggio sia sui rapporti di forza in seno alla coalizione di centrodestra, sia sulle ambizioni del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali, i fari sono accesi soprattutto sulle Comunali, laddove il ’modello arancione’ si è fatto largo conquistando numerose amministrazioni. La macchina mediatica che da dieci anni sostiene con eventi e annunci i candidati totiani nei vari territori è rimasta in garage, o quasi, diversamente da quella degli altri partiti di coalizione. Insomma, la scheda di colore blu potrebbe avere un peso specifico maggiore di quella grigia.

Nello Spezzino, sono 182.703 gli elettori chiamati alle urne per le europee, di cui 94.563 donne e 88.140 uomini. Sono 258 i seggi allestiti in tutta la provincia. Alla Spezia, dove si vota solo per le Europee, sono attesi al voto 72.803 persone (di cui 38.317 donne, tra cui l’elettrice più anziana, di 108 anni), con 1335 giovani spezzini chiamati per la prima volta al voto, mentre sono 96 le sezioni elettorali. Seggi europei anche a Sarzana, dove i votanti sono 18.166 (di cui 8747 maschi). Nei diciassette Comuni al voto per le amministrative, sono invece attesi alle urne 50.135 cittadini, di cui 25.598 donne e 24537 uomini.

Settantasette, complessivamente, i seggi che saranno allestiti. Entro le 9 di stamattina si completeranno le operazioni di insediamento delle commissioni elettorali, il voto scatterà alle 15 per concludersi alle 23, domani urne aperte dalle 7 alle 23. Una corsa all’ultimo voto dove c’è chi, già questa sera, potrebbe brindare alla propria elezione: si tratta di Gian Caralo Leveratto, unico candidato di Carrodano. In virtù delle recenti modifiche alla normativa da parte del ministero dell’Interno, per l’elezione dell’unico candidato a sindaco basterà superare il quorum del 40% del corpo elettorale votante, calcolato sulla base dei soli residenti, Aire esclusi.