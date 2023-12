Ecco le proposte su Spezia e dintorni

Le proposte di lavoro pubblicate ai Centri per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature visitare https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 IMPIEGATO Si ricerca per conto di studio commerciale 1 impiegato amministrativo con mansioni di registrazione fatture e prima nota. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo e conoscenza programma Team System. Richiesta conoscenza programmi Word ed Excel ed età non superiore ai 29 anni. Si offre contratto di apprendistato part time con orario da lunedì a giovedì 9-1315-18, venerdì 9-13. Sede Sarzana. Offerta 51401

1 MECCANICO Officina di riparazionimanutenzioni motori ed apparati elettronici di auto e bus ricerca meccanicomeccatronico. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo e preferibile diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo meccanicomeccatronico. Richieste altresì età compresa fra i 25 ed i 50 anni, essere automuniti. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di sei mesi in previsione di successiva trasformazione a tempo indeterminato. Full-time. Sede La Spezia. Offerta 51392 1 IMPIEGATO Officina metalmeccanica di precisione cerca 1 impiegato amministrativocontabile. La risorsa dovrà occuparsi dell’emissione di Ddt e fatture utilizzando l’apposito gestionale. Dovrà occuparsi altresì dell’inserimento prima nota, gestione ordini clienti e fornitori. Si offre tempo indeterminato. Part-time: dal lunedì al venerdì con distribuzione oraria da concordare. Zona La Spezia. Offerta 51391

1 AIUTO CUCINA Ristorante in Tellaro di Lerici ricerca aiuto cucina che sia di aiuto al cuoco per la preparazione della linea. Età ideale 18 -30 anni. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi prorogabile. Offerta 51167