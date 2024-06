Ecco la coppia Formigli-Massini . All’Anfiteatro arriva... ’Titanic’

LUNI

Una coppia affiatata che da anni accompagna gli appuntamenti televisivi del giovedì sera. Stefano Massini e Corrado Formigli porteranno il loro spettacolo di approfondimento in tour nelle varie piazze italiane all’anfiteatro di Luni il 18 luglio. L’evento è organizzato da Savà Produzioni Creative e si avvale del patrocinio del Comune di Luni e Soprintendenza che lo ha inserito nella programmazione culturale dell’estate . Nella splendida atmosfera dell’anfiteatro romano di Luni, che negli anni ha ospitato proprio grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Soprintendenza importanti eventi culturali e musicali, andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Titanic". Dopo ben oltre 200 puntate sugli schermi televisivi l’affiatata coppia approda adesso sui palchi in un lungo viaggio italiano affrontando il tema degli eventi climatici che si stanno abbattendo sul pianeta terra con violenza inaudita causando danni enormi. Ma con una scarsa attenzione. Ci sono regole dunque per evitare al Titanic l’impatto contro l’iceberg ? Lo scopriremo nello spettacolo atteso a Luni il 18 luglio nel quale verranno sviluppate e affrontate le dieci regole basilari per evitare il disastro. Unendo nel decalogo giornalismo, storytelling e musica. Le paroleinfatti saranno accompagnate dalla musica dal vivo eseguita da Tazio Aprile al pianoforte, Luca Roccia Baldini contrabbasso, Massimo Ferri chitarra e Marel Tahiraj violino. Il drammaturgo Stefano Massini è stato il primo vincitore italiano del "Tony Award" il riconoscimento che può essere paragonato al premio Oscar del teatro americano con la sua "Lehman Trilogy". Il testo è dedicato alla crisi economica del 2008 ed è sata tradotta in 15 lingue. Da qualche anno è un volto televisivo e calamita l’attenzione del pubblico con i suoi monologhi nella trasmissione condotta appunto da Corrado Formigli. Qualche anno fa Stefano Massini si è presentato per la prima volta in Val di Magra partecipando a una serata organizzata a Montemarcello dialogando sul tema della grande bellezza insieme alla nostra direttrice Agnese Pini e al caposervizio della redazione spezzina Roberta Della Maggesa. Corrado Formigli è un notissimo giornalista, per anni inviato a Londra, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Ha legato il suo nome a diverse trasmissioni di approfondimento e di inchiesta su varie reti e da qualche anno è il "padrone" di casa a Piazzapulita. E’ nata così la collaborazione con Stefano Massini diventato un attesissimo ospite fisso di ogni puntata. Sono già in vendita i biglietti dell’appuntamento del 18 luglio all’anfiteatro di Luni che potranno essere acquistati sulla piattaforma digitale Tickeone.