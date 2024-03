Ecco come arrivare in città. Bus navetta ai parcheggi

In occasione della Fiera di San Giuseppe il Comune ha predisposto una serie di bus navetta gratuiti, con queste frequenze: 8.30-9.30 ogni 20 minuti, 9,30-11,30 ogni 10, 11,30-13,30 ogni 20, 13,30-15 ogni 10, 15-17 ogni 20, 17-19 ogni 10, 19-20 ogni 20. Questi i percorsi: 1) navetta Palasport; Andata: fermata Palasport su via Carducci - via Carducci - piazza Dante - via Veneto - via XX Settembre - piazza Europa; Ritorno: piazza Europa - via XXIV Maggio - via Carducci - via della Pianta - via Carducci fermata Palasport. 2) navetta Le Terrazze; Andata: park Le Terrazze - via Antoniana - via Veneto - via XX Settembre - piazza Europa; Ritorno: piazza Europa - via XXIV Maggio - via Doria - via Antoniana Park Le Terrazze. 3) navetta Viale Fieschi; Andata: viale Fieschi - viale Garibaldi - corso Cavour - via Di Monale - via Gramsci - Camec. Ritorno: Camec - viale Amendola - via dei Mille - corso Cavour - viale Garibaldi - viale Fieschi - Rotatoria Fabiano - viale Fieschi. 4) navetta Stazione Fs; Andata: Stazione Fs - piazza Saint Bon - via Fiume – viale Aldo Ferrari - corso Cavour - via Di Monale - via Gramsci - Camec. Ritorno: Camec - viale Amendola - via dei Mille - corso Cavour - Stazione Fs.

Parlando di cultura, martedì il Museo Tecnico Navale sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 19). Aperture straordinarie, poi, dei musei e delle biblioteche civiche, domani e martedì.

Nei due giorni, dalle 10 alle 18, Museo Lia, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti; il Museo del Castello di San Giorgio domani 9.30-12.30 e 14-18, martedì 9.30-12.30 e 14-17; il Museo Etnografico nei due giorni 10-12.30 e 16-19; la galleria antiaerea Quintino Sella nei due giorni 10.30-12.30; la biblioteca Beghi nei due giorni 8.15-19, la Mazzini solo domani 8.15-19; la mediateca regionale solo domani 8.15-13.30. Infine, dalle 22 di domani e fino alle 6 di martedì, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e di metallo in quest’area: via Fiume (tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, Passeggiata Morin, viale Amendola, via Aldo Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca; area del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin.

m. magi