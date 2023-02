È Pescara Di Diana il nuovo dirigente della squadra mobile

È Alessandro Pescara Di Diana il nuovo dirigente della squadra mobile spezzina. Sostituirà Lorenzo Mulas che assumerà l’impegnativo incarico presso la squadra mobile di Foggia. Pescara Di Diana è stato per 11 anni responsabile della sezione della squadra mobile spezzina, maturando di fatto una profonda conoscenza del territorio. Nel 2017 assume l’incarico di responsabile della squadra di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale della Spezia, fino al maggio 2018 quando è stato chiamato ad assumere l’incarico di vice dirigente della squadra mobile nella Questura di Spezia. Laureato in “giurisprudenza” e in “scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”, ha conseguito un master di 1° livello nel ‘diritto in criminologia e metodologie investigative’ e preso parte al corso di alta formazione in ‘scienze della sicurezza’. Durante la sua attività lavorativa, Pescara Di Diana si è distinto in varie attività operative, ha condotto importanti indagini e operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di deferire all’autorità giudiziatia gli a utori di gravi delitti. Tra le tante l’operazione ‘Turan’, che ha visto la squadra mobile spezzina sgominare un traffico di stupefacenti diretto in provincia tramite l’uso di autovetture con doppio fondo che ha portato al sequestro di oltre 30 chili di hashish e cocaina, l’arresto del molestatore seriale e per ultima cronologicamente, l’operazione congiunta sul narcotraffico in seguito al rinvenimento di resti umani sulle prime alture della città. A Pescara Di Diana gli auguri di buon lavoro da parte del Questore Lilia Fredella, dei dirigenti, funzionari e di tutti gli operatori di polizia spezzini.