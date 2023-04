E’ morto Vittorino Grillo Fu questore alla Spezia

Si è spento a Viareggio, dopo una lunga malattia, Vittorino Grillo. E’ stato questore della Spezia dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2017 e ha lasciato un ottimo ricordo. Aveva 69 anni. Lascia nel dolore la moglie Gabriella, in passato funzionaria delle prefettura spezzina e successivamente vice prefetto a Lucca, e i figli Riccardo di 36 anni e Nicolò di 34.

Anche se da tempo abitava a Viareggio, dove era stato dirigente del locale commissariato, Vittorino Grillo era legatissimo alla Spezia, dove ha vissuto per tanti anni e dove ha compiuto alcune delle tappe significative della sua carriera nella polizia di Stato. Fino al coronamento, appunto, con l’incarico di questore che ha ricoperto nella nostra città finché non è arrivato il momento della pensione.

Per lui il ritorno alla Spezia da questore aveva significato molto, perché nella nostra città ha ricoperto vari incarichi in questura tra gli anni ’80 e ’90, da vice capo della squadra mobile, a capo di gabinetto a dirigente dell’anticrimine. E dove aveva trovato ancora tanti amici quandò appunto tornò nell’ottobre 2013.

Vittorino Grillo si era laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Salerno, sua città di origine. Era un grande tifoso della Salernitana, tanto che al suo ritorno alla Spezia da questore, un amico al suo arrivo in ufficio gli aveva fatto trovare la maglia granata della sua squadra del cuore. Ma era anche presente al ’Picco’ alle partite dello Spezia, all’epoca in serie B. E quando si giocava Spezia-Salernitana, scontato dire per quale squadra faceva il tifo.

Grillo quando è tornato questore alla Spezia veniva da Savona dove ha ricoperto l’incarico di questore dal gennaio 2009 al 2013. Prima ancora, dal 2007 al 2008, era stato vicario del questore a Pisa e dal 2002 al 2007 dirigente del commissariato di Viareggio. E proprio a Viareggio aveva deciso di trasferirsi con la famiglia.

Funzionario preparato e acuto, in ogni ufficio da lui diretto è riuscito a lasciare un impronta organizzativa importante e duratura. Ai familiari va il cordoglio del nostro giornale. Il funerale si svolgerà domenica 16 aprile alle ora 15,30 nella chiesa di S. Giovanni Bosco a Viareggio in via Venezia.

Massimo Benedetti