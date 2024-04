È l’ora di ’Lerici in Palcoscenico’ . Quattro compagnie per l’Astoria

Quattro compagnie teatrali del territorio si alterneranno sul palco del Teatro Astoria per dare voce ai propri allestimenti, talenti e idee. Torna anche per questa stagione teatrale, infatti, la rassegna dedicata alle compagnie locali ‘Lerici in Palcoscenico’. Si parte sabato con la Compagnia di Teatro Iniziatico dell’associazione culturale Arthena, che porterà in scena ‘L’Antigone’, rivisitazione in chiave iniziatica della famosa tragedia greca di Sofocle, nella traduzione di Angelo Tonelli.

Frutto di un lungo lavoro concettuale, la tragedia è stata attualizzata in alcuni aspetti che sono di rilievo nella nostra quotidianità, soprattutto nella figura della protagonista, Antigone, ed in quella dell’antagonista Creonte. Si prosegue l’11 maggio quando la compagnia Le briciole porta in scena ‘Afè che bordelo d’entorno ar castelo’. A Lerici, nei vicoli, vivono due famiglie vicine di casa: Terè e Unbè coi loro figli Stevin e Fortuneta e Cornè con suo figlio Giugi. I due ragazzi Giugi e Fortuneta si innamorano e le cose procedono bene, finché Terè non si mette in testa di affittare la stanza della nonna morta per arrotondare. A questo punto entra in scena il ragionier Farseo, di Milano, che diventa il loro affittuario e darà loro una bella gatta da pelare. Equivoci e tante risate per questa storica compagnia dialettale lericina. Terza tappa il 18 maggio, di turno La Sembiada, compagnia amatoriale serrese che inscena ‘Ti presento papà’, una commedia in due atti di Giuseppe della Misericordia che racconta la storia di Chiara, impegnata a presentare il fidanzato alla famiglia ed annunciare il loro trasferimento ad Honolulu, in un’operazione che non si rivela così semplice.

Infine il 25 maggio, è la volta della compagnia Marilontani con ‘Bela Fegua, a te lo digo me!’, su un testo liberamente tratto da ‘L’ispettore generale’ di Gogol. La compagnia porta sul palco cittadini lericini dai quattro ai cinquant’anni, in una commedia degli equivoci, in cui tutti hanno qualcosa da nascondere e non è mai chiaro chi inganna e chi invece sia ingannato. Gli spettacoli sono tutti ad ingresso libero ed iniziano alle 21. "’Lerici in Palcoscenico’ è la rassegna della territorialità – commenta l’assessore alla cultura Lisa Saisi – . Il teatro è a disposizione delle voci locali, amatoriali, ma che infondono grande impegno nel preparare per mesi un prodotto teatrale di tutto rispetto. È la rassegna dei lericini per i lericini e testimonia la grande voglia dei nostri concittadini di dedicarsi al talento artistico".

Marco Magi