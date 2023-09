E la ’taggiasca’ ottiene l’Igp a Genova: storico traguardo per le aziende liguri

Intanto per la famosa oliva taggiasca arriva il via libera da parte del Ministero dell’Agricoltura alla concessione dell’Igp. Un traguardo storico dopo almeno 20 anni di richieste da parte delle aziende liguri, che hanno trovato la sponda nell’assessorato regionale all’agricoltura. Un riconoscimento che consentirà di distinguere la produzione ligure dalle altre, valorizzando il lavoro delle aziende ben oltre i confini regionali. Ii presidente dell’associazione che tutela l’oliva taggiasca, Carlo Siffredi, definisce il raggiungimento dell’Igp "un altro fondamentale tassello, unitamente alla modifica del disciplinare di produzione dell’olio Riviera Ligure Dop. Chiederemo subito la protezione transitoria per le olive taggiasche liguri in modo da consentire alle aziende di differenziarsi sul mercato con un prodotto di qualità legato al nostro territorio".