E la scultura di largo Fiorillo? "Mesi di ritardo sulla consegna"

Il progetto vincitore era stato presentato in pompa magna, la sua realizzazione attesa con trepidazione da un intero movimento che vede, in quella elegante composizione artistica in acciaio soffiato, il giusto riconoscimento all’impegno quasi centenario. Invece, a distanza di oltre un anno, dell’opera dedicata al Palio del Golfo e destinata a valorizzare la fontana di largo Fiorillo, si sa poco o nulla, tanto che anche negli uffici dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale latitano le certezze sulle tempistiche di consegna. Il concorso di idee lanciato dall’Authority si era concluso nell’aprile del 2022 con l’individuazione del progetto vincitore e l’affidamento dell’opera, e la scultura oggi risulta in produzione, dopo i ritardi dei mesi scorsi. Una situazione, questa, dovuta principalmente alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali: al pari delle infrastrutture, anche la scultura destinata a celebrare il Palio avrebbe subito analoghe conseguenze, con materiali spesso difficili da reperire oppure venduti a costi esorbitanti. Certo è che quello ormai accumulato dai vincitori del bando lanciato dall’Authority portuale è un ritardo importante, che non ha mancato di destare malumore anche ai vertici dell’ente via del Molo, che ora vogliono vederci chiaro. Per questa settimana è attesa una conference call tra i vincitori del progetto e il presidente dell’Authority, Mario Sommariva, per fare il punto della situazione e ottenere certezze. Il presidente, piuttosto spazientito dalla vicenda, sottolinea di aver chiesto e ottenuto "una call con lo scultore per questa settimana. Vorrei sapere anche io i problemi che stanno caratterizzando la realizzazione dell’opera, finanziata dal nostro ente – specifica Sommariva –. Gli uffici in questi mesi hanno seguito con diligenza la vicenda, inviando lettere e solleciti, hanno avuto contatti continui. C’era stato un problema determinato dalla carenza dei materiali, ora però sono passati diversi mesi". A griffare il progetto è l’architetto Enrico Pontello, professionista friulano da anni residente a Zurigo, e vincitore del bando lanciato dall’authority portuale. Il fulcro centrale dell’opera è costituito da 13 elementi che richiamano le borgate marinare: per forma e per sezione, riprendono gli scafi partecipanti al Palio e riportano l’incisione delle vittorie di ogni borgata.

mat.mar.