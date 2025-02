È arrivato il gran giorno: Francis si presenta . Il nuovo proprietario è atteso al Ferdeghini

Il vice presidente dello Spezia Paul Francis dovrebbe arrivare in città nel tardo pomeriggio di oggi, per poi fare il suo ingresso ufficiale, nella sede del ‘Ferdeghini’, domani mattina. Per il 50enne australiano, fondatore di FC32, sarà l’occasione per conoscere il personale operante nella struttura di via Melara e approfondire alcuni temi programmatici di indirizzo della società. Scontata una visita al centro sportivo di Follo per salutare la squadra e il tecnico Luca D’Angelo, con il quale vi è già stata una conoscenza telefonica. Giovedì vi potrebbe poi essere una conferenza stampa di presentazione. Francis, che con il gruppo FC32 ha provveduto a pagare ai tesserati, nei tempi stabiliti, tre milioni di euro relativi agli stipendi di dicembre e gennaio, nonché le ritenute Irpef e i contributi Enpals, apporterà ulteriore entusiasmo ad un ambiente già carico all’ennesimo potenza. Attesi sugli spalti, per il match contro il Catanzaro, oltre diecimila tifosi (circa seimila dei quali abbonati alla luce delle ulteriori sottoscrizioni di mini abbonamenti, oltre 1300 a ieri): domani inizierà la prevendita. In vista della gara con i calabresi, il tecnico aquilotto non potrà contare sullo squalificato Bertola e sugli infortunati Sarr, Soleri, Elia, mentre tornerà Nagy. Da valutare Di Serio. Nel Catanzaro mancheranno lo squalificato Pontisso e l’infortunato D’Alessandro. Sarà una sfida tra due squadre che hanno avuto il miglior rendimento nelle ultime cinque partite (11 punti), secondo solo a quello del Sassuolo (12), guidate dai capocannonieri Pio Esposito e Pietro Iemmello (13 gol). Un match che, si spera, possa essere diretto dal punto di vista arbitrale senza le sbavature riscontrate a Modena (mancata espulsione di Beyuku e non concessione di un rigore a Lapadula). Sul tema arbitrale è tornato ieri l’ad Andrea Gazzoli: "Credo che per ogni Club che si rispetti, sia normale avere un dialogo costruttivo e un onesto confronto con l’AIA, ma sempre nel rispetto delle parti e senza mai trascendere in becere e inutili proteste. Così è stato anche dopo la gara contro il Modena e dopo aver lasciato lo stadio emiliano, l’unico nostro pensiero è stato fin da subito rivolto esclusivamente alla sfida con il Catanzaro. Inoltre, nel post partita, Luca D’Angelo aveva risposto chiaramente a una specifica domanda sulla condotta arbitrale della gara del "Braglia", chiudendo immediatamente ogni possibile polemica, linea sposata in pieno da tutto il Club. Spezia Calcio avrà sempre rispetto del corpo arbitrale e del risultato maturato sul rettangolo verde".

Fabio Bernardini