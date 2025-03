Due iniziative al Camec. La presentazione del libro e l’apertura della mostra

Una bella occasione per conoscere da vicino alcuni protagonisti del mondo dell’arte spezzino. Le loro storie, la carriera, i sogni e le esperienze vissute sono state raccolte nel libro che sabato prossimo, 8 marzo La Nazione distribuisce in edicola in abbinamento gratuito con il quotidiano. Il volume dal titolo “Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice“ è stato realizzato dalla nostra redazione della Spezia, con il supporto di Fondazione Carispezia e di Camera di commercio Riviere di Liguria e col patrocinio del Comune di Sarzana, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni della nostra testata. Il libro, 64 pagine a colori, propone una carrellata di sedici interviste pubblicate nell’autunno del 2023 ad altrettanti artisti del territorio, tutti di rilievo nazionale e internazionale. I testi sono corredati dalle immagini scattate dai nostri fotografi all’interno dei loro studi e delle case-atelier. Nel corso delle chiacchierate con i nostri cronisti Chiara Tenca, Marco Magi, Franco Antola, Massimo Merluzzi gli artisti sono stati invitati a parlare, oltre che della loro opera, anche e soprattutto di temi di stringente attualità: dalla questione femminile alle guerre in corso, dal difficile dialogo tra le generazioni al rapporto dei giovani con la tecnologia e i mondi social. La presentazione del nostro volume è in programma venerdì prossimo 7 marzo alle 18.30 nei locali del Centro di arte moderna e contemporanea della Spezia. Nell’occasione, al secondo piano dell’edificio, sarà inaugurata una mostra con le opere dei sedici artisti, che porta lo stesso titolo del nostro volume. Gli artisti intervistati sono, in ordine alfabetico: Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, Luciano Viani. Intervengono i sindaci Pierluigi Peracchini, Cristina Ponzanelli, la nostra vice direttrice Cristina Privitera, Linda Messini vice presidente Fondazione Carispezia, Davide Mazzola vicepresidente Camera di Commercio Riviere di Liguria.