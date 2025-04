Droga nelle maniche. Arrestato spacciatore

Aveva nascosto la droga nei risvolti della giacca, ben appoggiata nei sedili posteriori dell’automobile. Ma l’esperienza del maresciallo del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sarzana lo ha portato a controllare attentamente oltre che l’interno del veicolo anche l’indumento. Dal quale sono spuntate dodici dosi confezionate con il cellophane e termosaldate di cocaina pronte per lo spaccio ben nascoste all’interno del risvolto delle maniche e così è scattato l’arresto. Nel vano porta oggetti della portiera lato guidatore invece erano nascosti elementi per il confezionamento dello stupefacente: forbici e ritagli di cellophane. L’uomo era stato notato l’altra sera a Arcola per una sua manovra sospetta. Alla vista dell’auto dei carabinieri infatti aveva tentato di nascondersi dientro a un camion in sosta nel parcheggio. Ha cercato di giustificare le ragioni della manovra ma ha mostrato segnali di nervosismo che hanno portato i militari a approfondire il controllo scoprendo così la sostanza supefacente. Dopo l’arresto Ahmed Maftah, marocchino del 1989 residente a Aulla, si è presentato in Tribunale a Spezia assistito dall’avvocato Andrea Monaci del foro spezzino. Il giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero Claudia Merlino pubblico ministero onorario Alessandro Casseri, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione per la firma alla caserma dei carabinieri di Aulla.

m.m.