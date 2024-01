Droga nella sigaretta elettronica. Arrestato dalla squadra mobile

Spaccia cocaina nascosta dentro una sigaretta elettronica: un arrestato e due denunciati dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile hanno notato lo scambio denaro-droga fra due giovani italiani e un 23enne dominicano, subito bloccati. Uno degli acquirenti ha tentato inutilmente di disfarsi della droga. Francisco Javier Holguin Sanchez è stato perquisito, addosso aveva sia i soldi ricevuti per la dose ceduta, che altre 8 buste di cocaina pronte allo spaccio. La droga era stata nascosta in una sigaretta elettronica. A casa inoltre sono stati trovati 2.500 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita. Il 23enne regolare in Italia e incensurato, vista la flagranza del reato è stato arresto e messo ai domiciliari con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’arresto e il sequestro della droga sono stati convalidati dal giudice: al giovane è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.