Droga nascosta in casa. Arrestato un giovane

Il sospetto dei carabinieri si è rivelato fondato. Il “fiuto“ di un militare ha portato alla scoperta di 1 chilo e settecento grammi di hashish nascosti nell’abitazione del giovane di 25 anni che è così stato arrestato. La sostanza stupefacente era conservata fuori dalla vista ma l’esperienza dagli operatori li ha portati a insistere fino a quando Nicolas Stampetta ha consegnato il sacchetto e il bilancino per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo dopo la notte trascorsa ai domiciliari nella sua abitazione di Vezzano Ligure ieri mattina è comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. Il giudice Veronica Casiraghi, pubblico ministero Federica Mariucci, ha convalidato l’arresto operato dal nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana senza disporre ulteriori misure cautelari. L’operazione è scattata a seguito di controlli effettuati dai militari per contrastare il fenomeno dello spaccio e le indagini hanno portato al giovane residente a Vezzano che l’altra sera ha ricevuto la “visita“ di controllo. I carabinieri della compagnia di Sarzana diretti dal maggiore Luca Panfilo sono stati inoltre protagonisti di un fuori programma piuttosto agitato che ha tenuto in ansia un palazzo nel centro cittadino. Un giovane in forte stato di alterazione ha creato scompliglio in casa e spaventato i vicini che, temendo azioni estreme, hanno allertato le forze dell’ordine e i sanitari. E’ stato un carabiniere a entrare nell’appartamento e dopo una lunga conversazione lo ha calmato ricevendo in cambio un sincero abbraccio e un... selfie.

Massimo Merluzzi