"Doppio appuntamento laboratoriale dedicato al Carnevale per i bambini dai 5 agli 11 anni: un'occasione di divertimento e apprendimento"

Doppio appuntamento laboratoriale dedicato al Carnevale, sabato, per i bambini dai 5 agli 11 anni, inserito nel calendario ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, promosso dall’amministrazione comunale. Si parte alle 11 alla biblioteca Beghi, dove viene organizzato un laboratorio gratuito in collaborazione con Casa do Brasil La Spezia dal titolo ‘Voltapagina! A Carnevale... ogni libro vale!’, che ha una durata di circa un’ora e mezza. Partendo dalla lettura di libri ironici e scanzonati sul carnevale presenti in biblioteca, si riprodurranno gli oggetti tipici del carnevale italiano e del carnevale brasiliano per un confronto fra le due tradizioni. La prenotazione del laboratorio è obbligatoria allo 0187 727885 o a [email protected]. Alle 16, invece, il Museo del Sigillo propone il laboratorio didattico ‘Maschere fantastiche e come crearle!’ di circa un’ora. La fonte d’ispirazione per realizzare i costumi saranno i draghi e gli altri animali fantastici, che si aggirano tra i sigilli del museo. Il laboratorio ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria allo 0187 727220 o all’email sigillo.museilaspezia.it.