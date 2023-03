’Donne e motori d’Italia’ Sfida a colpi di bellezza

Tornano di moda i concorsi di bellezza? Ricordiamo che, intorno ai 20-30 anni fa, era un vero leitmotiv delle serate primaverili e soprattutto estive della nostra città. Selezioni su selezioni, di numerose kermesse femminili (soprattutto), ma anche maschili, nei locali e nelle piazze, perfino sulle spiagge. Chissà, intanto, al ristorante ‘I Gabbiani’ si è svolta la selezione del concorso nazionale di bellezza ‘Donne e motori d’Italia’ un format di Promark Italia di Andrea Guidi. A condurre l’evento, la responsabile nazionale del concorso, la spezzina Claudia Gnetti. Durante una serata frizzante, dove la bellezza e la musica si sono amalgamate all’ottima cena preparata per gli ospiti dallo staff del ristorante, sono state elette le ragazze più interessanti. Le concorrenti del concorso, tutte stupende, hanno messo a dura prova la giuria nell’assegnare le tre fasce in palio. Alla fine, al primo posto, si è classificata Aida Baltenau con sponsor proprio I Gabbiani, seguita da Matilde Camera con fascia Edilbrija, terza Serena Genitoni, ‘targata’ La Spezzina revisioni. A decidere i piazzamenti delle ragazze, cinque giudici: gli assessori Daniela Carli e Patrizia Saccone, il presidente di Ibis e Life on the sea Francesco Longardo, Michael Buschini membro Cid Unesco e Giuseppe Meola, presidente della pro loco Cadimare. Ospite canora dell’appuntamento, con le riprese video del cameraman Giancarlo La Fauci, la fiorentina Lady Butterfly, vocal coach e corista di artisti nazionali ed internazionali di altissimo spessore, che ha incantato il pubblico con la sua splendida voce, interpretando alcuni brani coinvolgenti.

Marco Magi