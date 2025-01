Donazione di 140mila euro alla Pa. Un’ambulanza super tecnologica: "Nel ricordo di mia sorella Teresa"

Nel momento del dolore ha trovato la forza di pensare al prossimo, con un’importante donazione alla Pubblica Assistenza che servirà all’acquisto di un’ambulanza con tecnologica d’avanguardia. Teresa Guerrera è scomparsa lo scorso novembre a 71 anni dopo una lunga malattia: nel suo ricordo il fratello ha donato 140mila euro alla Pa spezzina da destinare all’acquisto di un’ambulanza. "L’ho fatto – dice – con due obiettivi ben precisi: ricordare mia sorella a due mesi dalla sua scomparsa e fare qualcosa di veramente utile per tutta la città, supportando la Pa di Spezia che si impegna tanto a favore della comunità". Teresa Guerrera, laureata in lettera antiche, aveva insegnato nelle scuole cittadine. "Era molto risevata e conosciuta nella zona di piazza del Mercato, alla sua scomparsa tanta gente si è stretta a noi per ricordarla". In sua memoria l’idea della donazione "anche per riconoscenza verso le tante persone che sono venute ai funerali". Così grazie alla donazione di 140mila euro la Pubblica Assistenza potrà infatti disporre, a breve, di un nuovo mezzo per il soccorso, con dotazioni e attrezzature all’avanguardia. "Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per la donazione che ci permetterà di disporre nei prossimi mesi, dopo aver svolto le regolari procedure di gara, di un nuovo mezzo di soccorso dotato di ogni confort – dice il presidente della Pa Tiziano Battaglini – questa donazione, oltre ad essere un gesto di grande utilità, è espressione di profonda fiducia nel nostro Ente che da anni si impegna nel supportare le persone in difficoltà".

Claudio Masseglia