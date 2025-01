Don Giovanni sull’orlo del baratro. Così Cirillo reinterpreta il classico

Fa parte del nuovo ‘Progetto Mozart’ l’appuntamento all’interno di ‘Concerti a Teatro’ che si svolgerà martedì al Teatro Civico. Nell’ambito della rassegna organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz, alle 20.45 andrà infatti in scena la pièce teatrale ‘Don Giovanni’ con la regia e la partecipazione dell’attore e regista teatrale Arturo Cirillo. Lo spettacolo fa parte di un segmento di approfondimento dedicato al compositore austriaco con in programma recite, racconti e spettacoli che uniscono musica classica e teatro.

Don Giovanni – prodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale – nasce dall’incontro di forme e codici diversi: il testo di Molière, di cui conserva la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo; il libretto di Lorenzo Da Ponte, una delle opere più alte dal punto di vista linguistico della letteratura italiana; e infine la musica di Mozart, che di questa vicenda riesce a raccontare sia la grazia che la tragedia. Per Cirillo, Don Giovanni non è solo un seduttore impenitente, ma un simbolo universale di chi non può fare a meno di giocare, recitare e vivere sempre sull’orlo del precipizio, fino a morirne.

La musica e i ritmi di Mozart si intrecciano con il testo teatrale, regalando allo spettatore una danza vitale e disperata che attraversa il comico, il tragico e l’assurdo. Accanto a Don Giovanni, il fedele Sganarello, suo alter ego e specchio grottesco, rievoca celebri coppie letterarie come Don Chisciotte e Sancho Panza. "La mia passione per il personaggio di Don Giovanni, e per il suo inseparabile alter ego Sganarello – spiega Cirillo – nasce all’inizio soprattutto dalla frequentazione dell’opera di Mozart/Da Ponte... ho deciso di raccontare questo mito, che e` Don Giovanni, usando forme e codici diversi, conservando di Molie`re la sua capacita` di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, e di Da Ponte la poesia e la leggerezza, a volte anche una ‘drammatica leggerezza’".

Insieme a Cirillo anche Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Fino al 4 febbraio è possibile abbonarsi alla Stagione 2025 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, mentre i biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili su www.concertiateatro.it.

Marco Magi