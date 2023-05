Diversi profili per il privato

Offerte di lavoro dai Centri per l’impiego di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 COMMESSO Nota catena di abbigliamento femminile cerca 1 commessa tra i 30 ed i 50 anni, circa 2 anni di esperienza, conoscenza lingua inglese. Preferibili conoscenze informatiche. Tempo part-time a 20 ore settimanali per 6 mesi, prorogabile. Zona La Spezia. Offerta 47309.

1 CONTABILE Società di commercio al dettaglio di prodotti alimentari cerca apprendista contabile. onnoscenza pacchetto office, internet e posta elettronica. Età 18-30 anni. Zona La Spezia. Of. 47306

1 AIUTO CUCINA Bar in Levanto ricerca un aiuto cucina a stagionale, da subito a settembre circa con numero di ore inizialmente più basso, a crescere durante la piena stagione. Possibilità di valutare sia full time che part time. Zona Levanto. Offerta 47292

1 ADDETTO SEGRETERIA Per azienda cliente operante su Sarzana su formazione professionale si cerca figura da inserire in organico per addetto di segreteria e reception. Età inferiore a 30 anni. Sono richieste conoscenze nell’utilizzo del pc. Zona Sarzana. Offerta 47353

2 MURATORI Si ricerca per conto di azienda del settore 2 muratori con un’esperienza di almeno 1 anno. Luogo di lavoro provincia della Spezia. Età richiesta dai 18 ai 60 anni. A tempo determinato con possibili sviluppi. Retribuzione come da contratto collettivo. Zona Sarzana. Offerta 47315

1 IMPIEGATO Si ricerca per azienda operante nell’industria alimentare un tirocinante nel ruolo di assistente controllo qualità. Laurea (in particolare biologia, veterinaria, tecnologie alimentari). Tirocinio part time di 6 mesi (24 ore settimanali) ed una retribuzione di 500 euro circa mensili. Offerta 47312