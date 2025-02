Dire tutto con un’immagine. Il fenomeno The Spezziner varca i confini del territorio

Tutti ne parlano, le sue copertine sono apprezzate e vendute, in molti ne hanno acquistata una, magari durante una mostra o un’asta di beneficenza. Ma cos’è The Spezziner? Una rivista immaginaria, che non esiste. Il progetto, ideato nel 2022 da Mauro Baraldi e sviluppato con l’associazione Culturale Studio18, della Spezia con il supporto e la collaborazione di un collettivo di artisti, evidenzia e valorizza, con le illustrazioni delle proprie copertine, gli aspetti che contraddistinguono, in modo inequivocabile, usi e costumi della nostra città, luoghi, eventi, antiche leggende, le abitudini cittadine, monumenti e tragitti, l’introspezione e la socialità di persone e personaggi iconici che, con la loro storia, l’immaginazione e l’innata spezzinità, hanno fatto conoscere a livello nazionale e internazionale la provincia.

L’ispirazione proviene dallo storico magazine The New Yorker, periodico statunitense centenario, nato nel febbraio del 1925, che da allora pubblica editoriali, inchieste, reportage, saggi, critica, narrativa, vignette e che fa delle sue prime pagine ogni volta un’opera d’arte, tanto da divenire un punto di riferimento non solo per il mondo del giornalismo, ma anche per quello della grafica e del design.

Con una sola immagine si comunica uno scorcio, un panorama, un personaggio, un sentimento, un’idea, un modo di dire, un senso di appartenenza, un evento tipicamente locale: questa la sfida alla quale partecipano artisti, pittori, illustratori, poeti e... un fotografo. Ognuno trasforma con la propria voce illustrata, il racconto della provincia. Le diverse varianti del porto, le facciate liberty dei palazzi, i misteri e le antiche leggende delle borgate marinare, i paesaggi delle Cinque Terre, i muscolai veri contadini del mare con i loro allevamenti, la burrasca a Porto Venere e le spiagge accoglienti di Lerici: sono tutti simboli di un Golfo che riconosciamo al primo sguardo e che rivive nelle illustrazioni di chi li interpreta a colori e in bianco e nero, con tratti morbidi o linee spigolose, secondo stili completamente diversi.

Il progetto editoriale The Spezziner – che ha il patrocinio del Comune della Spezia – prevede l’uscita settimanale di una copertina sul sito Thespezziner.com e la stampa su carta martellata di qualità Magno Satin da 350 gr/mq in diversi formati, da 15x21 centimetri, 20x30, 30x40, 50x70 fino a misure extra di 200x135. Le copertine vengono stampate su carta martellata con passepartout, ma possono anche essere stampate su qualsiasi supporto, dal forex al legno al plexiglass. Sono anche previste cartelle per occasioni e eventi particolari con raccolte di stampe a tiratura limitata firmate dagli autori e stampe di copertine tridimensionali come pezzi unici. Le opere originali sono tutte certificate sul retro con timbro e firma di autentica e numerazione della stampa.

Oltre a una movimentata presenza sul web, fin dal suo primo anno di vita ha già partecipato a numerose iniziative in collaborazione con artisti, associazioni del territorio e istituzioni.

Marco Magi