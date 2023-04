Differenziata, a Brugnato 140mila euro dal ministero

Poco meno di 140mila euro per implementare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. A Brugnato, arrivano dal Pnrr i denari per l’avvio di una piccola rivoluzione. Come a Bolano, l’amministrazione guidata da Corrado Fabiani ha vinto il bando lanciato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica dedicato all’acquisto di attrezzature per la meccanizzazione e il potenziamento della differenziazione dei rifiuti urbani. Il finanziamento di 139.390 sarà utilizzato per l’acquisto di cinque postazioni con accesso controllato 1100 litri – le cosiddette ecoisole – di un compattatore mangiabottiglie di plastica, di un sistema di controllo degli accessi al centro di raccolta comunale (con pesa e informatizzazione) e per l’acquisizione di oltre 2000 tra mastelli e bidoni carrellati per le utenze domestiche e non domestiche. "Per Brugnato un nuovo importante tassello che si somma ai finanziamenti del Pnrr ottenuti per il progetto di riqualificazione della frazione di Bozzolo, pari a 500 mila euro, e a quello della digitalizzazione per altri 140 mila euro – fa sapere l’amministrazione comunale –. La realizzazione di questo nuovo progetto consentirà di fare un ulteriore salto di qualità nei confronti dell’ambiente e nei servizi correlati, rappresentando il giusto premio ad una progettualità partita l’anno scorso".