Difesa idraulica sul fiume Vara I lavori finalmente in gara Più sicurezza a Follo e a Vezzano

Partito l’iter per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la realizzazione e l’adeguamento delle opere di difesa idraulica sul fiume Vara, nei Comuni di Follo e di Vezzano Ligure. Giovedì, sulla piattaforma telematica Sintel, la pubblicazione degli atti di gara da parte della Regione, committente delle opere. L’assegnazione dell’appalto avverrà con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, alla quale sono state inviate dieci imprese tra quelle iscritte all’elenco nazionale delle imprese operanti in materia di dissesto idrogeologico. La procedura – termine per la presentazione delle offerte il 21 giugno – vedrà l’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che proporrà il maggiore ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara fissato a 999.879 euro più Iva.

L’appalto, inizialmente finanziato coi denari del Dipartimento della Protezione civile nell’ambito della programmazione degli interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio ligure alla fine dell’ottobre 2018, è stato poi inquadrato tra quelli finanziati con fondi del Pnrr, nel capitolo dedicato alle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. L’intervento – il cui progetto è stato validato lo scorso marzo – prevede l’adeguamento delle opere di difesa lungo la sponda destra del fiume Vara realizzate dalla Provincia della Spezia a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011, attraverso opere di rinforzo, innalzamento degli argini e nuove arginature per la protezione di aree ampiamente urbanizzate.

Le opere infatti mirano alla messa in sicurezza idrologica di una vasta porzione del territorio comunale di Pian di Follo e di Pian di Valeriano, nel Comune di Vezzano Ligure. Una porzione di territorio nella quale insistono una vasta zona artigianale e industriale situata proprio lungo i confini tra i due Comuni, ma anche il depuratore e la vasta cittadella sportiva follese. Proprio la realizzazione dei nuovi argini interessa da vicino lo Spezia calcio, che ha recentemente riconquistato la gestione dello stadio comunale e del campo sussidiario. La creazione delle nuove difese di fatto andrà a svincolare una buona parte delle aree a ridosso del fiume: in una queste, dove fino a pochi anni fa sorgeva il maneggio comunale, la società di via Melara andrebbe a realizzare un terzo campo di calcio a 11. Un investimento che andrebbe incontro alle esigenze del club ma anche – indirettamente – a quelle delle società calcistiche dilettantistiche locali.

Matteo Marcello