Dietro la macchina da presa. Lo spezzino Cianciainini apre ai corsi in laboratorio

Fare cinema e non solamente parlarne: questo lo spirito che che anima l’attività di Overlook Filmmaking Labs, progetto culturale ideato e gestito dallo spezzino Alessio Cianciainini con la preziosa presenza e collaborazione di Irene Fraschetti. Alessio Cianciainini ha al suo attivo una decennale esperienza come filmmaker e formatore E ha studiato regia e sceneggiatura alla Scuola d’arte cinematografica di Genova e alla New York Film Academy, mentre Irene Fraschetti, dopo alcune esperienze su vari set come aiuto regista e assistente di produzione, ha alternato la scrittura alla produzione audiovisiva. Fare cinema, si diceva. A partire dall’inizio di quest’anno, al Nuovo Spazio Barontini a Sarzana, con un corso che si è svolto con 18 lezioni in presenza con cadenza settimanale da fine gennaio a giugno, è stata data l’opportunità di poter approfondire le proprie conoscenze sul filmmaking, quindi su tutto quello che è dietro alla realizzazione pratica di video, corti o spot, affrontando le problematiche relative alla stesura di un copione, della creazione di storyboard ma anche il montaggio, l’editing e la scelta di musiche adeguate per la narrazione cinematografica.

Uno sguardo decisamente affascinante e appassionante su un mondo che dietro un’apparente semplicità e immediatezza nasconde invece una serie di problemi e processi creativi che richiedono l’acquisizione di specifiche competenze. Caratteristica del corso da poco terminato, che ha prodotto come risultato finale la creazione di un corto intitolato ’Il lato opposto’, visibile sul canale Youtube di Overlook, è quello di essere stato aperto a chiunque avesse avuto interesse a scoprire qualcosa in più sull’arte della cinematografia, anche semplicemente per poter integrare e rendere più completa la propria passione per il cinema, vivendo realmente "dietro la macchina da presa" le emozioni e le tensioni che tale attività comporta. I corsisti son quindi diventati protagonisti attivi, in veste di attori, operatori, microfonisti, sceneggiatori. Con grande entusiasmo, come ci conferma lo stesso Cianciainini, arrivando in questa occasione addirittura a dare disponibilità di una propria abitazione da utilizzare per le riprese per poter ambientare e girare il corto prodotto. Visto il buon esito e successo dell’idea e del progetto, sono già aperte le iscrizioni per il corso del prossimo anno, che inizierà ad ottobre. Novità rispetto al corso precedente la decisione di effettuare lezioni sia in presenza che on line. Per tutte le informazioni relative all’iscrizione al corso e per qualsiasi chiarimento i canali di contatto utilizzabili sono l’indirizzo e-mail [email protected] o il numero 328.9453924, mentre per avere una visione più completa dell’attività svolta sono consultabili il sito web www.overlookfml.it o la pagina Fb www.facebook.com/overlookfml

Piero Barbareschi