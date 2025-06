Diciassette produttori per la quarta edizione di Vinum in Bolano

Torna sabato nel borgo di bolano l’evento “Vinum in Bolano“, rassegna arrivata al quarto anno, che vuole celebrare il forte legale tra territorio e produzione enologica. L’appuntamento è per sabato 14 giugno, con il borgo che si trasformerà in una vetrina a cielo aperto per promuovere non solo le eccellenze enologiche del levante ligure, ma anche la cultura del vino e le realtà agricole e artigianali del territorio. L’edizione del 2025 vedrà la partecipazione di 17 produttori locali che, con i loro stand distribuiti nel centro storico del paese, racconteranno al pubblico il meglio della viticoltura dei Colli di Luni, delle Cinque Terre e delle Colline di Levanto. Tra i protagonisti, Cooperativa 5 terre, Azienda Ricciardi Marialaura, società agraria Buranco, Luna Mater, Possa, Terre di Levanto, U Lustru, Cornice, Chicche di nicchia, La Polenza, Cantina Nonno Pescetto, cooperativa I Castelli di Bolano, Fratelli Giannarelli, Ruffini, Parentini, Cantine Rubiano, Fattoria Ruschi Noceti. A sottolineare il valore dell’iniziativa, che si promette di attirare diverse migliaia di visitatori e appassionati nel borgo collinare, è l’assessore comunale Paolo Polloni, da anni promotore dell’evento bolanese.

"Sono felice di gestire questo evento ormai da quattro anni – dice l’assessore comunale –. Ogni edizione è una sfida e una festa, e il mio augurio è che Vinum cresca sempre di più, diventando un punto di riferimento per il nostro territorio ma non solo". L’evento inizierà alle 17: i visitatori potranno acquistare il calice da degustazione direttamente sul posto, per poi lasciarsi guidare in un percorso tra i sapori del levante ligure e incontrare i produttori del territorio, che spiegheranno le caratteristiche e le qualità dei vini proposti.