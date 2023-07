Diabolik ed Eva Kant in mostra a DeBiRos ad Ameglia

Due personaggi famosi, spietati e soprattutto dai mille volti sono ospiti del Comune di Ameglia. Il re del crimine Diabolik e la sua celebre compagna Eva Kant sono i protagonisti della mostra e di diverse iniziative dedicate al famoso personaggio dei fumetti. La mostra "Diabolik e Eva Kant al mare" è aperta da ieri allo stabilimento balneare DeBiRos della frazione balneare di Bocca di Magra e sarà visitabile dalle 17.30 alle 22.30 con ingresso libero fino al 10 settembre. Sono esposte copertine e tavole a fumetti. L’iniziativa è curata da Paolo Chighizola. All’ex scuola di Montemarcello è in programma la mostra Donne in nero: Eva Kant, una donna in sintonia con i cambiamenti della società, e Angela e Luciana Giussani, le ideatrici di Diabolik, sono protagoniste di due mostre tutte al femminile. La storia delle creatrici del fumetto che sta ancora oggi affascinando i giovanissimi è raccontata in un documentario a loro dedicato.